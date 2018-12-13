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Медведев почтил память советских военных в Брестской крепости

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Медведев почтил память советских военных в Брестской крепости

Брест, 13 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг перед заседанием Совета министров Союзного государства посетил Брестскую крепость и почтил память советских военных, погибших при обороне крепости.

В Брестскую крепость глава российского правительства приехал вместе со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Премьер-министры осмотрели экспозицию «Музей войны – территория мира», которая была открыта в мемориальном комплексе в 2014 году.

Некоторые экспонаты Медведев фотографировал лично. По окончании осмотра российского премьера попросили оставить автограф в Книге почетных гостей. Медведев вспомнил, что уже делал это в свой прошлый приезд в 2008 году. Он отметил, что каждый визит в Брестскую крепость оставляет неизгладимое впечатление.

Медведев почтил память советских военных в Брестской крепости

«Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление. Подвиг героев-защитников крепости будет всегда в памяти благодарных потомков. Спасибо всем, кто помогает сохранить эту память», — написал в Книге Медведев.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость» начал работу в 1971 году. В настоящее время на территории комплекса ведутся работы по капитальному ремонту. Средства на него предоставляет Союзное государство.

Автор: Василий Котов
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