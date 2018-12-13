Орешкин рассказал, будет ли пересмотрен прогноз по курсу рубля на 2019 год
Брест, 13 декабря. Министерство экономического развития России пока не видит причин менять прогноз по курсу рубля на следующий год, он будет пересмотрен в апреле, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Министр отметил, что на курс рубля влияет множество факторов, при этом возможное возобновление покупок валюты Банком России с 15 января не относится к числу определяющих.
«На курс влияет очень много факторов. Например, изменение оттока капитала, оно может быть гораздо более существенным, чем эти операции Центрального банка», — объяснил Орешкин.
Напомним, среднесрочный макропрогноз министерства экономического развития рассчитан исходя из среднегодового курса доллара в 63,39 рубля. Сейчас один доллар стоит 66,42 рубля.
По прогнозу Сбербанка России, курс рубля в период 2018-2019 года будет на уровне 65-70 рублей.