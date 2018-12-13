НАТО пообещала поставить ВСУ оборудование для защищенной связи до конца года
Брюссель, 13 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал поставить ВСУ оборудование для обеспечения защищенных коммуникаций до конца года. Об этом он сообщил на встрече с украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Столтенберг констатировал, что военно-политический блок увеличил свое присутствие в Черноморском регионе и намерен продолжить эти шаги в последующие годы. Он также оценил стремление Украины войти в состав Североантлантического альянса и заверил, что НАТО будет помогать Киеву.
«НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку, — объявил генсек организации. — Это включает порядка 40 миллионов евро, обещанные союзниками в трастовые фонды для Украины, которые помогают улучшать управление и коммуникации…»
Столтенберг пообещал Порошенко, что оборудование для защищенных коммуникаций НАТО поставит в ВСУ до конца этого года.