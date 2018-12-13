Савченко не пришла в суд после прекращения сухой голодовки

Киев, 13 декабря. Депутат украинской Рады Надежда Савченко прекратила в четверг, 13 декабря, сухую голодовку в СИЗО, однако не явилась на судебное заседание из-за плохого самочувствия.

«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки продолжительностью семь суток», — говорится в заявлении Савченко.

По ее словам, она физически не может принимать участие в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха.

В связи с тем, что Савченко отсутствовала на заседании, рассмотрение дела перенесли на 17 декабря. Об этом заявила судья Шевченковского районного суда.

Напомним, Савченко обвиняют в подготовке крупных терактов в украинской столице. По версии следствия, она планировала взрывы в нескольких местах, в том числе в здании парламента. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на задержание и арест. Украинский политик объявила о начале сухой голодовки 5 декабря, назвав ее ответом на «шантаж и давление» сотрудников Службы безопасности Украины.