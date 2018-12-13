Жириновского и Дегтярева будут заочно судить в Киеве 4 февраля

Москва, 13 декабря. Депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев заявил, что 4 февраля в Киеве состоится судебное заседание по делу о «финансировании терроризма», в котором фигурирует он и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Закончилось расследование в отношении организованной группы лиц во главе с Владимиром Вольфовичем Жириновским, в этой группе лиц и я присутствую. И вот, нас планируют уже 4 февраля судить в Киеве и вменяют нам финансирование «террористической деятельности», — сказал Дегтярев.

По его словам, в числе «эпизодов» уголовного дела фигурирует доставка гуманитарной помощи школам Донбасса в 2014 году. Он также добавил, что сторона обвинения требует наказания сроком от 10 до 12 лет. Депутат выразил уверенность, что украинский суд вынесет заочный приговор, после чего он и Жириновский будут объявлены в международный розыск накануне выборов.

Дегтярев отметил, что по версии украинского следствия, в марте 2014 года Жириновский создал группу, которая занималась организацией материальной поддержки ЛНР и ДНР, передает РИА Новости.