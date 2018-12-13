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Дочь украинской журналистки Бойко рассказала, как искала мать в Москве

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Дочь украинской журналистки Бойко рассказала, как искала мать в Москве

Москва, 13 декабря. Родные и близкие украинской журналистки Елены Бойко на протяжении трех дней безуспешно пытались найти женщину в Москве после того, как ее забрал участковый полицейский. Об этом в четверг заявила дочь Бойко — Ольга.

По словам девушки, ее мать успела отправить голосовое сообщение свой сестре во Львов. А тем временем Ольга в Москве «подняла все инстанции».

«Оказывается 10 числа, когда ее забрали, уже был суд, хотя у нее повестки никакой не было. То есть она знала, что должен был быть суд. Но ни повестки, ни приглашения в суд не было, просто за ней пришли и ее увели», — пояснила Ольга изданию «Царьград».

Ранее сообщалось, что пропавшая три дня назад украинская журналистка Елена Бойка была обнаружена в миграционном центре. В четверг стало известно о том, что Преображенский суд России принял решение депортировать женщину за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что на Украине против Бойко возбуждено уголовное дело. Причиной для таких мер стала поддержка журналисткой Луганской и Донецкой народных республик, а также критика Бойко в адрес украинского президента Петра Порошенко.

Автор: Антон Соколов
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