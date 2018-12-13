Рождества не будет: Трамп отменил праздничный прием для журналистов в Белом доме



Вашингтон, 13 декабря. Президент США Дональд Трамп отменил традиционную рождественскую вечеринку для представителей СМИ.

Как правило, журналисты на этом мероприятии могли прогуляться по Белому дому, пообщаться и сфотографироваться с лидером страны и первой леди. Кроме того, приглашенных ждал шведский стол.

Об отмене вечеринки в этом году сообщил телеканал Fox News. Уточняется, что гостями приема могли стать сотрудники СМИ, освещающие деятельность администрации президента.

В минувшем году вечеринку не отменяли, но Трамп и Меланья не фотографировались с журналистами и быстро удалились с приема, однако лидер США обратился к присутствующим с приветственными словами.