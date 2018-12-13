Прокат «Богемской рапсодии» запретили в Таджикистане

Москва, 13 декабря. Фильм о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» запретили выпускать в прокат в Таджикистане. Комиссия «Таджикфильма» отказала картине в выдаче соответствующей лицензии.

Причиной для такого решения стали «провокационные сцены», заявили в комиссии. При этом специалисты не пояснили, о каких именно сценах фильма идет речь.

«Показ запрещен в связи с провокационными сценами, имеющими место в картине», — цитирует комиссию «Таджикфильма» РИА Новости.

Как уточняют «Аргументы и Факты», в течение трех последних лет перед выходом в широкий прокат в Таджикистане все зарубежные фильмы должны получить разрешение у лицензионной комиссии «Таджикфильма».

Биографическая лента Брайана Сингера «Богемская рапсодия» рассказывает о том, как британская рок-группа Queen добилась всемирного успеха. В частности, в картине показан триумфальный концерт группы Live Aid.