Путин рассказал, как открыл для себя математику

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин, участвуя во Всероссийском открытом уроке в Ярославле, рассказал, что в средней школе относил себя к гуманитариям, а затем полюбил математику.

«Мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни. И вдруг пришел к нам преподаватель не школьный, а университетский, он предложил открыть кружок математики, причем начали заниматься высшей математикой», — рассказал Путин школьникам.

По словам российского лидера, учитель с помощью нового подхода к предмету смог заинтересовать школьников, а они поняли, что раньше занимались вовсе не математикой, а арифметикой. Путин назвал науку, любовь к которой привил ему университетский преподаватель, настоящим открытием для себя.

«Я это открытие сделал, благодаря ему. Я до сих пор ему благодарен, даже не помню, как его зовут. Но это, во-первых, повысило мою собственную самооценку и позволило мне потом, даже в других отраслях знаний, развиваться, идти вперед, добиваться успехов», — рассказал президент России.

Напомним, общаясь со школьниками, Владимир Путин также заявил, что власти России намерены защищать права граждан, работающих в Интернете.