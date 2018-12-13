Россия всегда готова к обороне: Милонов ответил Порошенко на слова о «мониторинговой миссии» НАТО

Украинский президент Петр Порошенко выступил за создание «миссии НАТО», которая бы осуществляла мониторинг ситуации в Черном море.

«Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО», — написал Порошенко в своем Twitter.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что у Российской Федерации достаточно сил и средств для того, чтобы отразить любую агрессию.

«Честно говоря, нам не стоит бояться НАТО — наши вооруженные силы всегда готовы к достойной обороне нашей Родины», — говорит член нижней палаты парламента.

Он также подчеркнул, что НАТО не ищет партнерских отношений с Украиной. Вместо этого Альянс использует Киев в своих целях и воспринимает страну исключительно как свою территорию.

«То, что сказал Порошенко, очень примечательно. Не надо псевдопатриотам Украины питать каких-то иллюзий о партнерских отношениях с НАТО. Украина для Запада — не более чем территория, которая может быть использована для целей НАТО. Каким рискам при этом подвергается Украина, всем там, честно говоря, абсолютно наплевать. То, о чем думают местные племена, НАТО тоже не интересует. Народ Украины будет постепенно замечать, что никакие они не равные партнеры, никакие они не братья. Они не хотели быть младшими, а теперь даже не родственники — а так, колониальное племя», — резюмировал Виталий Милонов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Петр Порошенко обсудили «агрессивную активность России» и выступили за незамедлительное освобождение задержанных украинских моряков, незаконно пересекших российскую границу. Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Три украинских корабля зашли в Керченский пролив и опасно маневрировали там. Судна были задержаны силами ФСБ РФ. Против моряков были возбуждены уголовные дела. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что при общении с украинцами у нее сложилось впечатление, что они не понимали, что нарушают российское законодательство.