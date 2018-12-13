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В «Ахмате» отреагировали на слова Глушакова о переходе в клуб

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В «Ахмате» отреагировали на слова Глушакова о переходе в клуб

Грозный, 13 декабря. Чеченский «Ахмат» не делал предложение капитану московского «Спартака» Денису Глушакову о переходе. Об этом сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее стало известно, что Глушков заявил своей супруге, с которой разводится, о своем намерении перейти в «Ахмат», чтобы снизить сумму алиментов.

«Мы не приглашаем футболистов с действующими контрактами, которые выступают за другие клубы. Насколько нам известно, у него действующий контракт с футбольным клубом «Спартак», — заявил гендиректор «Ахмата» в беседе с телеканалом «360».

Напомним, Глушаков пришел в «Спартак» в 2013 году. В конце сентября прошлого года он подписал новый контракт с красно-белыми, который рассчитан на три года. Известно, что руководство «Спартака» долго думало, стоит ли продлевать договор с футболистом или нет.

Недавно Глушаков обвинил свою жену в мошенничестве. Сообщалось, что футболист не хочет выплачивать супруге алименты, в ответ жена подала встречный к нему иск.

Автор: Данила Копп
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