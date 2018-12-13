Путин призвал молодежь брать в руки свою судьбу

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин призвал молодое поколение не ждать руководящих указаний, а брать собственную судьбу в свои руки и усердно работать над собой. Об этом глава государства заявил в ходе всероссийского открытого урока на площадке форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

«Самое главное — никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания», — сказал Путин.

Лидер РФ отметил, что в патерналистском государстве есть несомненные плюсы – это позволяет сохранять традиции. Тем не менее каждый должен понимать, что до 90% успеха зависит только от личного старания.

«Но каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки, иначе нам удачи не видать. Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой», — добавил глава государства.

Путин призвал молодежь не ждать, что «добрый дядя что-то принесет», а следовать большевистской песне: «Никто нам не поможет, ни бог, ни царь и не герой».

Также президент РФ порекомендовал пользоваться государственной поддержкой на тех направлениях, где она есть. Путин добавил, что в ближайшие годы сеть такой поддержки будет расширяться и станет более основательной. На вопрос о том, что происхождение может стать препятствием для успеха, Путин привел в пример Михаила Ломоносова. Родители выдающегося ученого были рыбаками и занимались коммерцией, что не помешало Ломоносову.