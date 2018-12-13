Нарочно подали иск накануне лжесобора: в Раде объяснили жалобу на просьбу Порошенко к Варфоломею

47 депутатов Верховной рады Украины намерены добиться признания неправомерным обращения президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви автокефалии. Соответствующий иск подан в конституционный суд Украины.

Как рассказал депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский, возглавляющий фракцию «Оппозиционный блок», он и его соратники в апреле этого года не голосовали за то, чтобы Порошенко обратился в Константинопольский патриархат с просьбой об автокефалии, а сейчас оппозиционные депутаты будут требовать признания обращения Порошенко антиконституционным.

«Порошенко и депутаты Верховной рады, проголосовавшие за это обращение, нарушили статью 35 украинской Конституции, в которой говорится, что церковь отделена от государства, оно не имеет права вмешиваться в церковные вопросы, и нельзя нарушать право граждан на вероисповедание и свободу совести», — сказал Новинский в ходе прямого включения в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

Вместе с единомышленниками он юридически оформил и обосновал обращение в конституционный суд Украины.

«Мы нарочно подали иск накануне этого «объединительного» лжесобора, который будет проходить 15 декабря. Мы хотим показать всем участникам этого собрания, что действия украинской власти незаконны, как и подготовка к этому неправомерному «собору», потому что государство задействовано в ней», — пояснил Новинский.

Украинский парламентарий рассказал, что архиереи получают приглашения на «объединительный собор» от обладминистраций.

«На архиереев нашей канонической украинской православной церкви оказывается мощнейшее давление Службой безопасности Украины. Проводятся обыски, допросы, заводятся уголовные дела по каким-то фиктивным причинам с одной целью — чтобы принудить архиереев участвовать в этом незаконном собрании», — подчеркнул лидер «Оппозиционного блока».

При этом Новинский отметил, что, несмотря на оказываемое давление, участвовать в «соборе» будут единицы священников канонической церкви.