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Путин рассказал, кто может стать президентом

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Путин рассказал, кто может стать президентом

Ярославль, 13 декабря. Президентом может стать человек с любой профессией, но он должен посвятить ей всю жизнь, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

Глава России рассказал, кто может стать президентом.

«Президентом может быть человек с любой профессией​​​, — констатировал российский лидер. — Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой».

Путин рассказал, кто может стать президентом

Путин подчеркнул, что при управлении страной важны и полезны любые профессиональные навыки. Он привел в пример лидеров других стран, которые получали физическое образование

«Но главное не это — вообще, главное в другом, — резюмировал глава страны. — В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу — готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал».

Путин уточнил, что человек, решивший стать президентом или главой правительства, должен полностью посвятить свою жизнь выбранному делу.

Автор: Катерина Иванова
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