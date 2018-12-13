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Экономика

Эрдоган объявил о начале строительства наземной части «Турецкого потока»

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Эрдоган объявил о начале строительства наземной части «Турецкого потока»

Анкара, 13 декабря. Турция приступает к строительству наземного участка газопровода «Турецкий поток». Об этом в четверг заявил  президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы начинаем строительство наземной части «Турецкого потока» на нашей территории», —  отметил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ноябре заявил, что проект газопровода «Турецкий поток» направлен исключительно на защиту национальных интересов, а не против какой-либо стороны.

По словам российского лидера, проект направлен на развитие отношений между государствами и создание условий для развития экономики, а также повышение благосостояния граждан России и Турции.

«Турецкий поток» планируется протянуть из Краснодарского края в европейскую часть Турции по дну Черного моря. Предполагается, что в Турции будет создан хаб, откуда газ будет распространяться по соседним странам.

Автор: Антон Соколов
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