Турция начала строить наземную часть «Турецкого потока» | 13 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Турция приступает к строительству наземного участка газопровода «Турецкий поток» Турция приступает к строительству наземного участка газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что проект направлен на развитие отношений между государствами. Напомним, 19 ноября 2018 года закончена укладка морского участка газопровода. «Турецкий поток» планируется протянуть по дну Черного моря из Краснодарского края в европейскую часть Турции.

Владимир Путин посетил Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» посетил Владимир Путин. Он принял участие в открытом уроке «Направления прорыва» в Ярославле. Российский лидер отметил, что на поддержку творчества молодых с каждым годом выделяется все больше и больше ресурсов. В 2018 на эти цели было направлено около 5 млрд рублей. Добавим, что участками форума в этом году стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов страны.

Сирийская армия обнаружила семь братских могил в городе Абу-Кемаль Бойцы сирийской правительственной армии обнаружили семь братских могил в районе города Абу-Кемаль. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН в республике. Предположительно, в период оккупации региона боевики осуществляли там «казнь». К настоящему моменту удалось эксгумировать более 100 тел, однако раскопки все еще продолжаются. Напомним, в конце 2017 года после масштабной военной операции при участии сирийской армии и российской авиации был восстановлен контроль над городом Абу-Кемаль.

ДНР передала Киеву 13 осужденных для отбывания срока на Украине Донецкая Народная Республика передала Киеву 13 осужденных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. Передача заключенных прошла на КПП «Еленовка» без происшествий. На ней присутствовала сама Морозова. Отметим, за время конфликта из ДНР на Украину было направлено уже 189 заключенных.