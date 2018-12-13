Израильские военные заблокировали столицу Палестины

Рамалла, 13 декабря. Военные израильской армии заблокировали фактическую столицу Палестины Рамаллу после того, как в ее окрестностях погибли два гражданина Израиля. Об этом заявил официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Нападавшие объявлены в розыск, им удалось скрыться с места преступления на автомобиле. На данный момент известно, что боевики открыли огонь по автобусной остановке, где находились люди. Жертвами обстрела стали два человека.

В настоящий момент военнослужащие перекрыли все въезды и выезды из города. В Рамалле проводят обыски, военные продолжат обследовать район, где могут скрываться нападавшие, сообщает «Царьград».

Рамалла является столицей Палестинского государства. Там находится резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, а также другие официальные органы власти.