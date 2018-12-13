Путин напомнил о важности выбора первого шага в своем будущем

Ярославль, 13 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на форуме «ПроеКТОриЯ», заявил о важности выбора первого шага для будущей карьеры.

Обращаясь к гостям и участникам форума, российский лидер заявил, что необходимо вообще чем-то интересоваться.

«Вообще это самое главное — выбор первого шага в своем будущем, большом и, очень надеюсь, счастливом, эффективном для вас пути», — подчеркнул он.

Глава РФ указал на то, что участие в форуме — это «показать себя, проявить себя», потому что данное мероприятие, по его словам, в онлайн-режиме смотрят миллионы. Он напомнил, что в прошлом году за форумом в прямом эфире следил 1 млн человек.

«Я думаю, сейчас будет просмотров тоже в разы больше, это как минимум… 60 миллионов, вот примерно такой масштаб», — предположил Путин.

Напомним, форум проходит в Ярославле 11-14 декабря, впервые он состоялся пять лет назад.