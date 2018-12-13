Греф рассказал о сборе Сбербанком биометрических данных россиян

Москва, 13 декабря. Сбербанк уже начал сбор биометрических данных граждан России для Единой биометрической системы (ЕБС), рассказал глава регулятора Герман Греф.

Греф отметил, что собственная биометрическая система Сбербанка собрала более «миллиона слепков», что значительно больше, чем в ЕБС.

«Мы собираем биометрию вовсю: и для Единой биометрической системы, и в значительно более продвинутой стадии для нашей собственной биометрической системы», — сказал Греф.

Напомним, с 1 июля банки в России начали сбор биометрических данных россиян.