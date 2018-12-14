Дамаск, 14 декабря. Спикер Народного совета Сирии Хаммуда Саббаг провел встречу с послом Кубы в Дамаске Мигелем Порто Паргой. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе беседы кубинский дипломат подчеркнул важность укрепления отношений, которые исторически сложились между двумя дружественными странами. Куба и Сирия уже много лет сотрудничают в разных областях.

Саббаг со своей стороны призвал активизировать совместную работу парламентов Сирии и Кубы, увеличить количество визитов делегаций двух стран, в также максимально содействовать укреплению совместной борьбы против сил глобального империализма.

Посол Кубы похвалил сирийский народ за стойкость в момент кризиса и победы, достигнутые правительственной армией в противостоянии международному терроризму. Он также подчеркнул, что всему миру необходимо благодарить Сирийскую Арабскую Республику за стойкость в борьбе с террористическими группировками, которые представляют большую угрозу не только для САР, но и для других стран мира.

Парга отметил, что его страна готова противостоять западному диктату и оказать максимальную поддержку сирийскому народу в условиях кризиса. Он выразил уверенность в скорой победе Сирии над терроризмом, поскольку эта страна, по его словам, обладает потенциалом, способным преодолеть вызовы, стоящие перед ней.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о встрече глав министерств иностранных дел Сирии и Северной Кореи, которые провели встречу в Дамаске. Во время переговоров глава северокорейской дипломатии Ли Ён Хо поблагодарил сирийского министра Валида Муаллема за оказанную поддержку и противодействие санкциям западных стран. Муаллем также поблагодарил Пхеньян за поддержку сирийского правительства на международной арене. Обе стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества на всевозможных уровнях, они также договорились о дальнейшей взаимной поддержке на международной арене.