Путин заявил о зарождении нового технологического уклада в мире

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о происходящих в мире тектонических трансформациях глобального масштаба в связи с развитием технологий. Глава государства подчеркнул, что сегодня в мире зарождается новый технологический уклад.

«Мир переживает сложные тектонические трансформации масштабного характера, именно тектонические. В чем они заключаются? В новых технологиях», — сказал президент, выступая на открытом уроке «Направление прорыва» в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Путин отметил, что современное общество живет в вех новой технологической революции. Зарождение нового технологического уклада, по словам российского лидера, приведет к изменениям во всем, не только в технологической сфере.

Ранее президент России Владимир Путин призвал молодежь правильно выбирать профессиональный путь. Он отметил, что знания молодых людей должны помогать стране сохранять лидирующие позиции и обретать новые компетенции.