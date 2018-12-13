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Мороз и солнце: Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в ближайшую неделю

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Мороз и солнце: Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в ближайшую неделю

Москва, 13 декабря. Морозная ясная погода будет наблюдаться в центральных регионах России в ближайшую неделю, сообщили специалисты Гидрометцентра РФ.

По прогнозам специалистов, в выходные жителям центральных регионов России следует ждать метели. Если верить народным приметам, то снег, выпавший на Андрея Первозванного, пролежит до весны. Низкие облака будут свидетельствовать о предстоящей стуже.

И, действительно, в ЦФО ожидается морозная ясная погода, которая придет на смену метелям. Сплошная масса облаков сместится на северо-запад, передает «Свободная пресса».

Мороз и солнце: Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в ближайшую неделю

До 20 градусов мороза ожидается в Тульской, Владимирской и Костромской областях. А с 19 декабря в регионах начнутся снегопады.

Автор: Катерина Иванова
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