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Ученые объяснили, почему люди видят «свет в конце тоннеля» перед смертью

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Ученые объяснили, почему люди видят «свет в конце тоннеля» перед смертью

Москва, 13 декабря. Ученые рассказали о причинах появления «света в конце тоннеля» перед смертью.

По словам швейцарского нейробиолога Олафа Бланке, свидетельства очевидцев о движении через темный туннель, в конце которого находится яркий свет, можно услышать от представителей разных культур.

«Какие-то отдельные детали, безусловно, могут отличаться, но общая суть всегда сохраняется. Этот факт натолкнул нас на мысли о нейрофизиологическом происхождении описываемого явления», — отметил Бланке.

Исследователь отмечает, что подобные переживания бывают двух типов и связаны с нарушениями в работе одного из полушарий головного мозга. В случае нарушения работы левого полушария у человека возникает ощущение полета через туннель. При возникновении проблем в правом полушарии человек слышит голоса и видит силуэты, что может восприниматься как мистический опыт, передает Planet-today.

Автор: Артем Никулин
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