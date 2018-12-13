Путин призвал молодежь грамотно выбирать профессию

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин призвал молодых людей грамотно выбирать профессию. Он подчеркнул, что знания молодежи должны помогать стране сохранять за собой лидерство, а также получать новые компетенции.

Выступая в четверг на открытом уроке «Направление прорыва» в Ярославле, глава государства пояснил, что страна сможет двигаться вперед только в том случае, если преподаватели сумеют своевременно направить подрастающее поколение.

«Это произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя, грамотно будут сориентированы на то, чем будут заниматься», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что найти себя — самое главное в жизни. По словам Путина, именно это является первым шагом к успеху. Президент отметил, что, когда есть увлечение, за ним последует победа.

Он добавил, что в 2018 году на поддержку творчества российской молодежи было выделено порядка пяти миллиардов рублей. Эти средства, по словам главы государства, должны помочь молодым людям сделать первый шаг и заявить о себе.