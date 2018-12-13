Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что доволен выбором своей профессии. Об этом он рассказал на открытом уроке «Направление прорыва».

По словам Путина, он долго выбирал себе профессию. Глава государства напомнил, что высшее образование он получил в Санкт-Петербургском государственном университете, обучаясь на юридическом факультете.

«Я доволен своим выбором», — сказал Путин.

Президент призвал молодых людей грамотно выбирать свой профессиональный путь, чтобы их знания помогли сохранить России лидерство и получить новые компетенции.