Путин назвал наиболее интересные для него направления науки

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин назвал генетику и искусственный интеллект самыми интересными для него направлениями современной науки. Об этом глава государства сообщил в ходе всероссийского открытого урока на площадке форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

«Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, — это, конечно, генетика и искусственный интеллект», — рассказал Путин.

Лидер РФ отметил, что в настоящий момент весь мир переживает сложные тектонические трансформации – зарождается новый технологический уклад. Изменения в технологиях способствуют изменениям и в других сферах. Отвечая на вопрос о выборе профессии, Путин рассказал, что доволен своим выбором.