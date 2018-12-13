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Путин назвал наиболее интересные для него направления науки

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Путин назвал наиболее интересные для него направления науки

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин назвал генетику и искусственный интеллект самыми интересными для него направлениями современной науки. Об этом глава государства сообщил в ходе всероссийского открытого урока на площадке форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

«Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, — это, конечно, генетика и искусственный интеллект», — рассказал Путин.

Лидер РФ отметил, что в настоящий момент весь мир переживает сложные тектонические трансформации – зарождается новый технологический уклад. Изменения в технологиях способствуют изменениям и в других сферах. Отвечая на вопрос о выборе профессии, Путин рассказал, что доволен своим выбором.

Автор: Софья Куликова
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