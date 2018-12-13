Путин призвал защитить права граждан, работающих удаленно

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин призвал защитить трудовые права граждан, работающих удаленно или имеющих неполную рабочую неделю. По мнению российского лидера, цифровизация экономики ставит перед властями новые задачи по выполнению социальных обязательств перед гражданами РФ.

«Все больше и больше людей начинают работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве», — сказал Путин.

В четверг президент России выступил на открытом уроке «Направления прорыва».

Путин о способе добиться успеха: Нужно ставить перед собой такие задачи, которые вам интересны, и вы будете добиваться огромного успеха. А от личного успеха каждого будет зависеть успех страны pic.twitter.com/LknzyoogQh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 13, 2018

Напомним, в начале недели Владимир Путин принял участие в заседании Совета по правам человека. По итогам встречи российский лидер заявил, что ждет от СПЧ конструктивных предложений, которые позволят обеспечить защиту прав граждан РФ по всему миру.