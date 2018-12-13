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Путин призвал защитить права граждан, работающих удаленно

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Путин призвал защитить права граждан, работающих удаленно

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин призвал защитить трудовые права граждан, работающих удаленно или имеющих неполную рабочую неделю. По мнению российского лидера, цифровизация экономики ставит перед властями новые задачи по выполнению социальных обязательств перед гражданами РФ.

«Все больше и больше людей начинают работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве», — сказал Путин.

В четверг президент России выступил на открытом уроке «Направления прорыва».  

Напомним, в начале недели Владимир Путин принял участие в заседании Совета по правам человека. По итогам встречи российский лидер заявил, что ждет от СПЧ конструктивных предложений, которые позволят обеспечить защиту прав граждан РФ по всему миру. 

Автор: Федор Веснин
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