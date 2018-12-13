Россия готова заключить мировое соглашение с Украиной по газу — Новак

Брест, 13 декабря. Россия готова урегулировать газовый спор с Украиной с помощью мирового соглашения. Об этом в четверг заявил министр энергетики Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет. Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы», — отметил он.

Напомним, что ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить Украине 2,56 млрд долларов по контрактам на транзит газа. Российская компания обжаловала данное решение, а также оспорила принудительный арест своих активов по требованию Украины.

Примечательно, что украинский «Нафтогаз» тоже выступал с предложением заключить мировое соглашение с «Газпромом», однако выдвигал для этого ряд предварительных условий. Так, например, Киев требует, чтобы Россия обсудила с ней новый газовый контракт и чтобы в этом обсуждении не участвовала третья сторона.