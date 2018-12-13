Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на пятницу

Москва, 13 декабря. Банк России понизил официальный курс доллара на 14 декабря. По результатам торгов на Московской бирже Центробанк установил, что в пятницу доллар будет стоить 66,25 рубля. В четверг американская валюта торгуется по 66,42.

Евро завтра будет стоить 75,39 рубля. Валюта Европейского союза, таким образом, подорожает на 18 копеек по сравнению с четвергом, пишет «Свободная пресса».

Отметим, торги на Московской бирже в четверг доллар начал с падения к рублю на 11 копеек, подешевела на 15 копеек и европейская валюта. Затем доллар незначительно подрос, достигнув отметки 66,42. Европейская валюта в четверг стоит 75,21 рубля.

Напомним, в сентябре цена одного доллара выросла до 69,97 рубля. В последующие месяцы, впрочем, рубль потерянные позиции отыграл. По сравнению с началом текущего года один доллар США подорожал примерно на десять рублей.