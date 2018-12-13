Карпин оштрафован и дисквалифицирован на шесть матчей за умышленный толчок судьи

Москва, 13 декабря. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решении в отношении наставника «Ростова» Валерия Карпина, удаленного за намеренный толчок резервного судьи в матче 17-го тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».

По словам главы КДК РФС, со стороны Карпина не было нецензурной лексики и оскорбительных жестов в адрес арбитра. Он отметил, что по итогам заседания комиссии было установлено нарушение регламента после контакта специалиста с резервным судьей, сообщает Championat.com.

«Он [Карпин] написал, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным судьей или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады», — зачитал объяснение тренера ростовчан Григорьянц.

Он указал на то, что за намеренный толчок официального лица встречи и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи Карпин будет оштрафован на 80 тысяч рублей.

Кроме того, продолжил он, тренер «Ростова» дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ, при этом три матча чемпионата России считать реальным исполнением и еще столько же — как условные спортивные санкции.

«Ростов» на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» — 0:1. На данный момент ростовчане с 24 очками находятся на 7-м месте турнирной таблицы РПЛ.