Сигнал Западу, а не Киеву: у России есть военная возможность поставить ВСУ на место

Украина может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. О том, что Киев планирует масштабное наступление на мариупольском направлении, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ВСУ активно готовятся к операции на юго-востоке Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным — в том числе в Донецкой и Луганской областях — режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией», — заявила Захарова, добавив, что Киев будет использовать группировки войск, которые оказались в регионе в последние месяцы.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту ФАН подчеркнул, что действующий президент Украины Петр Порошенко хочет обострить напряжение на границе с РФ в угоду собственной политической кампании.

«Ситуация, безусловно, тревожная на данном направлении. Порошенко политически выгодно усиливать военное присутствие и тем самым пытаться хоть как-то объяснить военное положение в преддверии президентских выборов в марте 2019 года. Он может начать локальные наступательные действия на азовском направлении или же это будут какие-то провокации на границах с Россией: например, на Перекопском перешейке», — заметил эксперт.

Комментируя заявление Марии Захаровой, Рожин отметил, что Москва не оставляет без внимания новости о потенциальной угрозе и сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Комментарий МИД, по словам эксперта, — это своеобразный сигнал Западу.

«Заявление МИД, скорее, адресовано не Киеву, а его западным хозяевам, которые всячески спонсируют агрессию против РФ. Пусть страны Европы и США знают, что Россия выстоит и сможет дать адекватный ответ, если украинские военнослужащие попытаются вновь пересечь государственную границу или же напасть на республики Донбасса. У РФ есть военная возможность поставить их на место», — рассказал он.

Киев уже неоднократно пытался проявить агрессию по отношению к России, однако эти попытки терпели неудачу. Эксперт отметил, что и новая возможная провокация не увенчается успехом, кроме того, Украину несколько раз предупреждали о последствиях подобных действий.

«Для Украины это (попытка напасть на РФ. — Прим. ФАН) закончится плачевно. К тому же ее неоднократно предупреждали, что Киев получит по заслугам, если будет продолжать обострять ситуацию на юго-востоке страны или у границы с РФ», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, Верховная рада в конце ноября одобрила указ Порошенко о введении военного положения в некоторых регионах страны на 30 дней. Это решение Киева стало ответом на задержание украинских моряков, которые нарушили российскую границу в Керченском проливе.