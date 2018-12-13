Хакеры украли данные туристов с сайта МИД Франции

Париж, 13 декабря. Хакеры похитили данные туристов, которые хранились на сайте французского дипломатического ведомства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Франции.

Восемь лет назад министерство создало платформу Ariane, которая позволяет путешественникам после регистрации получать различного рода информацию, в частности, насколько поездка в ту или иную страну безопасна.

«Личные данные, оставленные при регистрации на платформе, были украдены», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что похищенная информация не содержит «секретных финансовых данных или сведений, которые могут раскрыть место назначения поездок», заявленных на платформе.

В МИД Франции заверили, что были предприняты все необходимые меры, чтобы таких случаев больше не повторилось. Сервис продолжает свою работу, и хакерские атаки не ставят под сомнение надежность и полезность приложения для путешествий французов за границу, говорится в сообщении.