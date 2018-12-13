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ФАС возбудила дело из-за роста цен на ТВ-приставки в сетевых магазинах

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ФАС возбудила дело из-за роста цен на ТВ-приставки в сетевых магазинах

Москва, 13 декабря. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за роста цен на телевизионные приставки в российских сетевых магазинах электроники. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Уточняется, что необоснованное повышение стоимости ТВ-приставок было зафиксировано в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт» и «М.Видео».

Федеральная антимонопольная служба держит на особом контроле изменение цен на ТВ-приставки в связи с переходом Росси с аналогового на цифровое вещание. ФАС проследила, как менялась цена оборудования с июня по декабрь. Специалисты выяснили, что за это время ТВ-приставки стоимостью до 1000 рублей подорожали на 30-100%, цена приставок стоимостью более 1000 рублей возросла на 5-83,9%.

Переход России на цифровое телевещание завершится в 2019 году. Жители РФ получат доступ к 20 каналам в высоком качестве. Переход будет осуществляться в течение полугода. Он начнется в феврале.

Автор: Василий Котов
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