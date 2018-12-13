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«Твой муж из «Бутырки»: Мамаев прислал жене букет цветов

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«Твой муж из «Бутырки»: Мамаев прислал жене букет цветов

Москва, 13 декабря. Арестованный полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев прислал из СИЗО букет цветов жене Алане.

Супруга футболиста опубликовала на своей странице в Instagram открытку на фоне огромного букета алых роз.

«Я тебя люблю, — говорится в послании. — Твой муж из «Бутырки». 12.12.2018».

«Твой муж из «Бутырки»: Мамаев прислал жене букет цветов

Напомним, футболисты Мамаев и Александр Кокорин были арестованы после серии скандальных выходок, в частности избиения чиновника Минпромторга. Арест спортсменов был продлен до 8 февраля 2019 года.

На данный момент футболисты и младший брат Кокорина Кирилл находятся в карантинном отделении «Бутырки». Все трое содержатся в разных камерах, так как проходят по одному делу, пишет Infox.

Автор: Катерина Иванова
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