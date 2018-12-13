«В Турции все переиграли, но Порошенко не рассказали»: украинский журналист заявил о «смерти» проекта «Томос»

Президент Украины Петр Порошенко разместил на своей странице в Facebook опрос, чтобы узнать, согласны ли украинцы с тем, что получение томоса об автокефалии украинской церкви равноценно провозглашению независимости Украины в 1991 году.

«Томос 2018 = провозглашение независимости 1991. Согласны?» — спросил у своих подписчиков Петр Порошенко, явно не ожидая критических замечаний в свой адрес по этому поводу.

Критиковать Порошенко продолжили и в студии программы «Время покажет» на Первом канале, причем — украинские эксперты.

Так, украинский политолог Сергей Запорожский назвал попытку президента Украины приравнять создание автокефальной церкви в стране к подписанию Беловежских соглашений очередным предвыборным маневром.

«Однозначно, это политика. Церковная тема не дает Порошенко прироста рейтинга. Но он все равно пытается поднять эту историю, чтобы заручиться голосами», — считает Запорожский.

При этом ставку на верующих украинцев, которую делает Порошенко, политолог считает ошибочной.

«Соцопросы показывают, что лишь 12% украинцев регулярно посещают церковь, какую бы то ни было. А для основной массы населения Украины важнее, чтобы Порошенко сажал коррупционеров, чтобы экономика развивалась. Вот это может дать ему прирост рейтинга», — заметил Запорожский.

А вот украинский журналист Юрий Дудкин уверен, что никакого томоса не будет, хоть Порошенко и продолжает обещать его украинцам.

«Будет еще тысяча обещаний, которые будет давать Порошенко, и не только по поводу томоса. Но сам проект «Томос» умер. Его не будет. Не будет того, что задумал Порошенко в сговоре с Константинопольским патриархатом», — заявил журналист.

По его словам, «в Турции давным-давно все переиграли, но Петру Алексеевичу не все рассказали».