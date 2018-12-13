Строительство «Северного потока — 2» продолжается, несмотря на политическое давление — Новак

Москва, 13 декабря. Строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию продолжается, несмотря на попытки Европарламента (ЕП) оказать политическое давление на участников проекта, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам Новака, противники строительства «Северного потока – 2» неоднократно призывали закрыть проект.

«На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться», — отметил министр энергетики РФ.

Ранее ЕП принял резолюцию, в которой призвал отменить строительство «Северного потока – 2». Проект назвали политической угрозой для Европы и европейской энергобезопасности. Также конгресс США принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС отказаться от строительства.