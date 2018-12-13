Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Строительство «Северного потока — 2» продолжается, несмотря на политическое давление — Новак

175
0 Оставить комментарий

Строительство «Северного потока – 2» продолжается, несмотря на давление ЕП – Новак

Москва, 13 декабря. Строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию продолжается, несмотря на попытки Европарламента (ЕП) оказать политическое давление на участников проекта, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам Новака, противники строительства «Северного потока – 2» неоднократно призывали закрыть проект.

«На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться», — отметил министр энергетики РФ.

Ранее ЕП принял резолюцию, в которой призвал отменить строительство «Северного потока – 2». Проект назвали политической угрозой для Европы и европейской энергобезопасности. Также конгресс США принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС отказаться от строительства.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.