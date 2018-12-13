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ЦИК Украины отказался сотрудничать с Россией

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ЦИК Украины отказался сотрудничать с Россией

Киев, 13 декабря. Центральный избирательный комитет Украины отказался от сотрудничества с российским ЦИК по причине разрыва соглашения о дружбе с РФ. Об этом в четверг заявила пресс-служба украинского Центризбиркома.

«ЦИК сообщает о прекращении действия протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией РФ и Центральной избирательной комиссией Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий приостановку действия договора о дружбе между Москвой и Киевом. Это произошло после того, как российские пограничники арестовали в Керченском проливе украинские военные суда, вторгшиеся в территориальные воды РФ. В Москве назвали действия ВМС Украины провокацией, а в Киеве расценили данный инцидент как «агрессию» и объявили военное положение, которое будет действовать на территории ряда регионов 30 дней.

Автор: Антон Соколов
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