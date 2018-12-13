Память о герое и загадка фотографии: ФАН отвечает на критику в связи с интервью Карины Мишулиной

Федеральное агентство новостей некоторое время назад опубликовало интервью с актрисой Кариной Мишулиной — дочерью народного артиста России Спартака Мишулина. Автор статьи — постоянный автор нашего издания — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Материал, предложенный Вадимом для публикации, был спорным, мы советовались с юристами, заранее запросили комментарий у Первого канала, потому что программу «Пусть говорят» неоднократно в негативном ключе упоминала Карина.

При этом Федеральное агентство новостей заранее предупредило читателей, что мы не претендуем на истину в последней инстанции, не занимаем чью-либо сторону в этом конфликте, никого не обвиняем и не оправдываем, а поднимаем проблему и готовы дать высказаться всем заинтересованным сторонам. Мы предложили озвучить свою позицию всем лицам и организациям, упомянутым Кариной Мишулиной в интервью, а также тем, кто придерживается другой точки зрения на этот затянувшийся конфликт.

Первый отклик уже появился. В редакцию ФАН обратилась Мария Карпухина, которая не указала, как она связана с семьей Мишулиных, но высказала ряд претензий и к Карине Мишулиной, и к автору материала, и к нашему изданию.

Помимо нашей редакции, Карпухина направила свое обращение в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, как она написала, «для принятия мер».

Приводим фрагмент обращения Марии Карпухиной.

«В ней [статье], кроме субъективных суждений Мишулиной К. С. в адрес [предполагаемого внебрачного сына Спартака Мишулина] актера Еремеева Т. С., размещено фото летчика-героя ВОВ [Великой Отечественной войны] и участника Советско-финской войны 1939-40 г.г. Бровина Л. П., погибшего в бою в 1943 г. Там Мишулина К. С, не имея никаких специальных знаний или образования по данной теме, позволяет себе сравнение летных очков 40-х г. 20 в. с очками солдат Вермахта и называет очки, в которых сфотографирован герой ВОВ, «лисичками Вермахта»! Это напрямую унижает и оскорбляет память летчика-героя ВОВ, погибшего в борьбе против фашизма и фактически причисляет героя ВОВ к фашистам! Эту статью прочитали сотни тысяч людей, и данная статья уже вызвала возмущение людей из-за проявленного вопиющего неуважительного отношения Мишулиной К.С. по отношению к герою ВОВ».

Далее Карпухина от лица семьи Бровина и «всех остальных семей участников ВОВ» требует извинений от героя и автора публикации, а также от нашего издания.

«Считаем публикацию подобного характера недопустимой и требуем опровержения и публичных извинений на интернет-ресурсе Федеральное агентство новостей от Мишулиной К. С. лично, а также от автора данной статьи Вадима Манукяна за публикацию оскорбительного характера в адрес летчика-героя ВОВ, так как в данном интервью были оскорблены не только светлая память героя ВОВ — Бровина Л. П. и задеты чувства его семьи, но и также затронуты чувства всех остальных семей участников ВОВ».

Сразу подчеркнем: ни «семья Бровина Л. П.», ни «все остальные семьи участников ВОВ» к нам не обращались. Кроме того, еще раз обращаем внимание Марии Карпухиной, а также всех наших читателей: никаких фотографий Леонида Прокофьевича Бровина, журналиста, участника Советско-финской и Великой Отечественной войны, орденоносца, героически погибшего в Приднестровье, в нашей публикации нет. Приводим точную цитату Карины Мишулиной, из-за которой у нашей читательницы возникли претензии.

«А в этом [2018] году Еремеев в первый раз решил поучаствовать в акции «Бессмертный полк». До этого он ни разу в соцсетях даже никого не поздравлял с Днем Победы. Вероятно, это Первый канал вынудил его пойти. Поклонники спрашивали в Instagram, с чьим портретом он идет. Он даже не смог сразу ответить, чью фотографию нес. Запутался в именах своих дедов. Но потом мы, обратив внимание на странную форму на портрете, обратились к историку моды и одежды. И нам дали ответ — это летчик немецкой армии. Хотя отец бабушки Еремеева — Леонид Бровин — герой войны. Его имя запечатлено в музее Вологды. Почему Еремеев не вышел с его портретом, непонятно. Очки на фото у летчика, портрет которого он нес, называются «лисички Вермахта».

Еще раз подчеркиваем, в нашей публикации говорится, что, по мнению Карины Мишулиной (еще раз подчеркиваем — по ее частному мнению), Еремеев нес НЕ портрет своего прадеда-героя, он шел с фотографией совершенно другого человека, судя по форме и антуражу — летчика. Что это за летчик на фотографии, мы пока точно узнать не смогли, возможно, читатели нам в этом помогут.

Вот что говорит по этому поводу автор публикации Вадим Манукян со слов Карины Мишулиной.

«По поводу летчика у Карины нет точной информации. Тимура [Еремеева] в Instagram спрашивали: «Кто на фото?» Он сначала говорил: «Дед». Потом его спросили имя деда. Он долго путался, потом сказал, что это Соколов. А ему поклонники пишут: «У вас же вроде дед (на самом деле — прадед. — Прим. ФАН) Бровин». Он написал: «Да, я просто устал и перепутал имена».

Но вернемся к Леониду Прокофьевичу Бровину. В нашей публикации нет ничего, что могло бы умалить подвиг героя, имя которого упомянуто на сайте Вологодской региональной общественной организации «Вологодское объединение поисковиков», а также на портале «Память народа 1941 — 1945».

Леонид Бровин родился в 1912 году, работал журналистом, он участник двух войн, на Великую Отечественную ушел добровольцем, награжден орденом, погиб 30 октября 1943 года, когда ему был всего 31 год… Некоторые подробности о нем приведены в книге «Дорогами войны», одном из тысяч изданий, выходивших в годы Великой Отечественной войны в советских Вооруженных силах.

Как видно из публикации, погиб он в Приднестровье, там же и похоронен в братской могиле.

Еще одно упоминание Бровина и его подвига относится к 2013 году, о нем вспоминает его дочь — Галина Леонидовна Бровина, бабушка Тимура Еремеева. Вот фрагмент воспоминаний дочери героя:

«И ведь почти не помню отца, была маленькой, когда он добровольцем ушел воевать, хотя перед этим уже воевал с белофиннами. Но, видно, он был хорошим и ярким человеком, потому что в редакции вологодской газеты «Красный Север», где он работал до войны и где продолжала работать моя мама, не могли долгие годы забыть его и очень много рассказывали мне об отце. <…> А несколько лет назад мне подарили наградной лист на Леонида Прокопьевича Бровина, где приведено краткое конкретное изложение его личного боевого подвига. Я благодарна командиру полка за написанное о комбате. И хочу, чтобы люди никогда не забывали об ушедших из-за этой проклятой войны и среди других помянули и моего отца».

Из наградного листа совершенно четко видно, что Леонид Бровин служил в стрелковой части и героически погиб при форсировании Днепра.

А на сайте «Память народа 1941 — 1945» приведен фактически подлинник наградного листа Бровина, а также там упомянуты все воинские подразделения, в которых он служил. Все эти части являются стрелковыми, что еще раз подтверждает, что летчиком он никогда не был. Этот факт также является косвенным доказательством того, что Тимур Еремеев нес во время акции «Бессмертный полк» не портрет своего прадеда, а фотографию какого-то другого человека.

Редакция ФАН благодарна Марии Карпухиной за то, что ее обращение дало нам возможность вспомнить о подвиге Леонида Бровина, одного из сотен тысяч героев Великой Отечественной войны… Память о них живет в наших сердцах.

Что касается упоминания в письме читательницы очков, которые Карина Мишулина назвала «лисичками Вермахта», то это достаточно распространенное название подобного военного аксессуара времен Второй мировой войны. Такие очки достаточно часто упоминаются на военных форумах, они или их подделки иногда появляются в продаже.

Судя по фотографии одного из таких аксессуаров, с очками человека на фотографии, с которой шел Еремеев, действительно есть сходство и весьма значительное. В любом случае это вопрос к историкам. Но во фразе Карины Мишулиной, которая выражает исключительно свое мнение, ни в коей мере не содержится никакого оскорбления или умаления памяти героев Великой Отечественной войны.