«Я не Джеймс Бонд, не знаю, кто заказчик»: Губерниев прокомментировал обвинения в адрес биатлонистов РФ

Сотрудники правоохранительных органов Австрии прибыли в расположение сборной РФ по биатлону в Хохфильцене, где предъявили обвинения российским спортсменам в нарушении антидопинговых правил.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список спортсменов, которым предъявлены обвинения. В настоящее время российские биатлонисты находятся в австрийском Хохфильцене, где они должны были участвовать во втором этапе Кубка мира, который пройдет с 13 по 16 декабря.

В разговоре с корреспондентом Федерального агенства новостей Губерниев опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что австрийская полиция сняла претензии в адрес российских спортсменов.

«Претензии не сняты. Этим занимается отдел по противодействию коррупции в Вене, австрийская полиция просто сопровождала этих людей, — объяснил телекомментатор. — Нам нужно сейчас понять, откуда они взяли эти обвинения. Пока все это высосано из пальца».

Губерниев объяснил участие австрийской полиции в антидопинговом расследовании — как оказалось, российским спортсменам может грозить серьезная опасность.

«В Австрии это уголовное преступление. Если люди подозреваются в уголовном преступлении, то всегда рядом полиция. Если вы подожжете свой офис, то стопроцентно к вам придет не ВАДА, а полиция», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Губерниева, трудно сказать, является ли все происходящее новым витком антидопинговой кампании против России.

«Надо понять, откуда они все это взяли, эту информацию. Это самое главное. Пока есть документ, что мы якобы виновны. Откуда взялся? Непонятно», — объяснил российский спортивный эксперт.

Дмитрий Губерниев отметил, что ситуация может быть частью негласного противостояния с Россией в мире спорта.

«То ли это продолжается шпионская война, то ли спортсмены стали заложниками сложных отношений, мне сложно сказать», — признался собеседник ФАН, подчеркнув, что действия российских биатлонистов абсолютно прозрачны. — Я знаю, что все допинг-пробы мы провели достойно, и у нас за последние несколько лет не было ни одного случая в употребления допинга в биатлоне».

На вопрос о том, кто мог стать заказчиком новых допинговых обвинений в адрес российских спортсменов, Губерниев отвечать отказался.