«Россия перешла красную линию»: Порошенко рассыпался в благодарностях НАТО

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга за поддержку Киева после провокации ВМСУ в Керченском проливе. В благодарностях украинский гарант рассыпался в своем микроблоге в Twitter.

По словам Порошенко, он и Столтенберг провели конструктивную дискуссию, в центре которой было ухудшение безопасности в Черном море.

«У нас очень ясное общее видение того, что произошло: Россия открыто начала акт агрессии против Украины», — считает политик.

Тут же он поблагодарил генсека альянса за солидарность с Украиной и за то, что союзники призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли (участвовавшие в провокации — Прим. ФАН), а также обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и восстановить свободу судоходства.

«Открыв огонь по украинским судам, Россия перешла красную линию. Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкого и решительного ответа. Сегодня абсолютным приоритетом является освобождение украинских военнослужащих!» — добавил Порошенко.

По его словам, на встрече в четверг он с генсеком НАТО изучили список фамилий российских военных, «причастных к агрессии против украинских кораблей в Черном море».

«Россия не имеет юрисдикции над 24 украинскими воинами, и это подтверждается Женевской конвенцией», — уверен он.

По мнению Порошенко, именно постоянное присутствие НАТО в Черном море может предотвратить дальнейшее обострение в регионе.

«Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского присутствия миссии НАТО [в Черном море]», — добавил он.

Порошенко также заявил о важности участия Украины в региональной программе безопасности воздушного пространства (ТЕРК). Кроме того, он указал на то, что Киев приветствует активное сотрудничество с НАТО в рамках совместных военных учений и учебных программ.

Не забыл украинский президент поблагодарить НАТО за то, что Киеву удалось добиться значительного прогресса в развитии украинской кибербезопасности.

«Я рассчитываю на новый проект, направленный на усиление кибер-защиты избирательной инфраструктуры Украины», — отметил Порошенко.

Еще одну благодарность он выразил союзникам за поддержку программы оборонных реформ.

«Мы благодарны партнерам, что дверь НАТО открыта для Украины», — написал президент Украины.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили территориальную границу России в Черном море, а после, игнорируя требования пограничников ФСБ РФ, начали опасно маневрировать и двигаться в сторону Керченского пролива. В итоге все три корабля были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках следствия арестованы 24 украинских моряка, находившихся на борту этих судов.

Киев использовал задержание для введения военного положения в стране. Эксперты не исключают, что оно понадобилось Порошенко для срыва президентских выборов.