Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет работы
Грозный, 13 декабря. Восстановление Чечни и обеспечение должного уровня безопасности в регионе — главные достижения главы республики Рамзана Кадырова за 11 лет в должности. Об этом заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия-24».
«Главное достижение, в первую очередь, для населения — это безопасность», — подчеркнул глава Чечни.
Когда Кадыров исполнял обязанности главы республики, а потом стал возглавлять регион, в Чечне были похищения людей, зачистки, блок-посты на каждом шагу, в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки.
«Мы убрали ненужные блок-посты, полностью освободили социальные объекты, плюс — восстановили все. Безработица была 76%, бюджет республики более 8 млрд рублей», — сказал Кадыров.
По его словам, Чечня продолжает развиваться не только за счет дотаций из федерального центра, но и благодаря привлечению инвестиций. Он отметил, что в республике создаются инвестиционные проекты, которых нет в российских регионах и на Кавказе.
«Мы хотим сделать Грозный молодежным центром Северного Кавказа», — добавил Кадыров.
Как напомнил Infox.ru, все акции предприятия «Чеченнефтехимпром» перешли в собственность Чечни.