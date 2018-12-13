Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет работы

Грозный, 13 декабря. Восстановление Чечни и обеспечение должного уровня безопасности в регионе — главные достижения главы республики Рамзана Кадырова за 11 лет в должности. Об этом заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия-24».

«Главное достижение, в первую очередь, для населения — это безопасность», — подчеркнул глава Чечни.

Когда Кадыров исполнял обязанности главы республики, а потом стал возглавлять регион, в Чечне были похищения людей, зачистки, блок-посты на каждом шагу, в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки.

«Мы убрали ненужные блок-посты, полностью освободили социальные объекты, плюс — восстановили все. Безработица была 76%, бюджет республики более 8 млрд рублей», — сказал Кадыров.

По его словам, Чечня продолжает развиваться не только за счет дотаций из федерального центра, но и благодаря привлечению инвестиций. Он отметил, что в республике создаются инвестиционные проекты, которых нет в российских регионах и на Кавказе.

«Мы хотим сделать Грозный молодежным центром Северного Кавказа», — добавил Кадыров.

Как напомнил Infox.ru, все акции предприятия «Чеченнефтехимпром» перешли в собственность Чечни.