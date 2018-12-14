Сирия: корреспондент ФАН побывал на уникальной выставке в провинции Алеппо

Дамаск, 14 декабря. Жители сирийской провинции Алеппо провели выставку экспонатов, собранных из различных боевых материалов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Организаторы мероприятия хотели показать, что способны приобщить к творчеству абсолютно любые предметы, даже инструменты убийства. Жители провинции Алеппо собрали остатки ракет, которые попали в местные монастыри и церкви. Впоследствии переработанное оружие было превращено в настоящие произведения искусства, которые максимально точно отражает реалии военной Сирии.

Основная и главная задача акции — призвать всех жителей Сирийской Арабской Республики к миру. Все предметы выставлены в одной из церквей Алеппо, на мероприятие может попасть любой желающий.

Нашему корреспонденту удалось побывать на этом мероприятии:

По представленным кадрам можно заметить, что большая часть экспонатов, сделана из остатков ракет и снарядов, оставленных после ухода террористических группировок.

Идея о проведении выставки пришла в голову одной из местных жительниц, которая хотела сохранить две ракеты на память, чтобы наложить на них колосья пшеницы. Затем она решила использовать пустые ракеты в качестве вазы для цветов и подсвечника, которые были выставлены в местной церкви во время молитвы к Деве Марии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в сирийском Алеппо открылась «Всемирная выставка бабочек». Эта выставка была нацелена в первую очередь на детей школьного возраста.

Стоит отметить, что в освобожденных регионах Сирии все чаще происходят различные культурные мероприятия. В первую очередь это говорит о том, что мирный народ постепенно возвращается к обычной жизни. Для многих сирийская правительственная армия стала символом стабильности и безопасности, в которых они нуждались много лет.