Ответ будет чувствительным: в Совфеде напомнили Литве, как Путин отреагировал на высылку дипломатов РФ из США

Россия зеркально ответит на литовские санкции, об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ», — подчеркнула российский дипломат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Москва действует адекватно — первым недружественный шаг совершил именно Вильнюс.

«В данном случае абсолютно не важно, о каком размере или статусе государства идет речь. В международной практике принято всегда находить какое-то адекватное решение. И даже если ты не отвечаешь, то в этом случае ты объясняешь, почему ты этого не делаешь. Как, помните, было с предложением [президента России Владимира] Путина пригласить детей американских дипломатов на елку, а самих дипломатов не высылать? Это тоже был ответ, причем ответ публичный и политический.

Что касается Литвы, то мне кажется, что ее экономика достаточно серьезно связана с Россией. И можно представить себе ответные действия, которые были бы весьма болезненными для этого государства. Весь вопрос только в политическом решении. Если принято решение отвечать, то ответ, безусловно, найдется. И он будет достаточно чувствительным, в отличие от этих литовских санкций», — резюмировал Олег Морозов.

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявила, что Вильнюс введет санкции против Москвы. Поводом стала провокация вооружено-морских сил Украины в Керченском проливе. Кроме того, она рассказала об «угрозах» ее подчиненным, которые якобы поступали со стороны российских политиков.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заметил, что Россия даже не заметит литовских санкций.

«Что касается госпожи Грибаускайте, то она настолько далеко зашла в своей русофобии, что не понимает: подобные шаги вызывают лишь улыбку. Чего она добивается? Я бы даже не стал отвечать на подобные недружественные действия», — заявил в разговоре с ФАН член верхней палаты парламента.

25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу Российской Федерации и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования Москвы. Судна вместе с экипажем были задержаны силами российских пограничников, в отношении нарушителей были возбуждены уголовные дела.