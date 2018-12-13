Певца Николая Баскова обнаружили в супергеройском комиксе Marvel

Москва, 13 декабря. Российские фанаты американских комиксов Marvel о супергероях обнаружили в одной из серий «Мстителей» певца Николая Баскова.

По словам поклонников, Баскова можно встретить, в частности, в серии комиксов The Avengers Prelude: Black Widow Strikes («Мстители. Вступление: Черная вдова атакует»). Этот Выпуск посвящен русской шпионке, агенту Щ.И.Т.а Наташе Романофф. Серия вышла в 2012 году.

Более того, статья о Баскова есть в вики Marvel Cinematic Universe. В ней говорится, что Басков является опервым певцом, «одним из величайших теноров мира». Тут же поясняется роль Баскова в серии: по сюжету он посещает ночной клубы Москве, где флиртует с женщинами и предлагает одной из них с ним выпить.

Однако он даже не догадывается, что эта незнакомка — агент S.H.I.E.L.D. Наташа «Черная вдова» Романофф, «которая была в тот момент на секретном задании, пытаясь подобраться к российскому торговцу оружием Михаилу Федорову».