Число пострадавших при крушении поезда в Анкаре увеличилось до 84

Анкара, 13 декабря. Число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре увеличилось до 84 человек, в больницы были доставлены 34 человека, сообщил в четверг министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«После аварии к нам обратились за помощью 84 человека. Тридцать четыре из них сейчас находятся в больницах», — сказал он.

Коджа уточнил, что двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

В четверг утром в Турции сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Анкары в Конью. Причиной крушения стало столкновение с локомотивом. В результате трагедии обрушился пешеходный переход. Жертвами произошедшего стали девять человек. Как сообщало посольство России в Турции, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.