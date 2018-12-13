Сирия сегодня: под Дамаском саперы уничтожили крупную партию мин, в Алеппо и Идлибе — стрельба

Сирия, 13 декабря. Министерство обороны рассказало о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Сирийские саперы уничтожили крупную партию мин и бомб недалеко от Дамаска. В САР за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ситуация в САР

Российская Федерация в рамках работы комиссии по примирению враждующих сторон в САР за прошедшие сутки зафиксировала 19 случаев нарушения режима прекращения огня, а Турция — семь. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 4, Хама — 3, Латакия — 12. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 2, Алеппо — 2, Идлиб — 3», — сообщает Минобороны.

Сирийские саперы в действии

Саперы Сирийской арабской армии (САА), которые были подготовлены российскими специалистами, уничтожили крупную партию боеприпасов, что использовались боевиками в ходе боевых действий. Самодельные мины и бомбы были найдены в административном здании в городе Хараста, недалеко от Дамаска. Об этом заявил командир подразделения саперов, разминирующих пригороды Дамаска, Маяс Махмуд Исса.

«В здании, где располагалась администрация губернатора провинции Риф Дамаск, захваченном в ходе войны боевиками, был обнаружен крупный склад боеприпасов: самодельных мин, бомб и гранат», — заявил командир саперов.

Кроме того, он отметил, что схрон террористов был найден при содействии российской военной полиции. Они ведут патрулирование населенных пунктов в Восточной Гуте.

«Мы использовали боеприпасы для подрыва высотного здания, которое необходимо было сносить. Наша задача — обеспечить безопасность людей, возвращающихся в свои дома, и помочь строителям в сносе ветхих и разрушенных домов», — сказал Маяс Махмуд Исса.

Возвращение в Сирию

Свыше 1,2 тысячи сирийских граждан вернулось в САР за прошедшие сутки. Об этом сообщает Центр распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратилось 1259 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 174 человека (женщин — 52, детей — 89), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 1085 (женщин — 326, детей — 553)», — говорится в сообщении ведомства.

Также по информации Центра, инженерные подразделения САА продолжают разминировать местность. За сутки в населенных пунктах Эль-Османия, Трунжа, Шаукатлия, Уфания, Рафид, Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), Ксейба (провинция Эль-Кунейтра) и Эз-Зелаф (провинция Дамаск) было разминировано 12 гектаров территории.