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Экономика

Греф объяснил свои слова о смене названия Сбербанка

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Греф объяснил свои слова о смене названия Сбербанка

Москва, 13 декабря. Сбербанк на данный момент размышляет над названием для своей экосистемы, речи о смене названия самого банковского учреждения не идет. Об этом в четверг заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее Греф сообщил, что Сбербанк все больше становится технологической фирмой, поэтому из названия экосистемы может исчезнуть слово «банк», но в финансовой составляющей, согласно законодательству, бренд изменений не претерпит.

Глава финансовой организации выступил с предложением убрать из названия Сбербанка слово «банк».

«Я не говорил, что Сбербанк меняет название. Я сказал, что мы задумываемся над тем, как будет называться наша экосистема», — пояснил он, добавив, что Сбербанк перестал быть просто банком, а это вызывает тревогу со стороны Банка России в вопросах регулирования.

Ранее Греф рассказал о больших убытках финансово-кредитного учреждения из-за программы бонусов «Спасибо».

Автор: Андрей Крылов
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