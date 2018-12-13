Украинскую журналистку Бойко выдворят из России по решению суда

Москва, 13 декабря. Украинскую журналистку Елену Бойко выдворят из России за нарушение режима пребывания. Соответствующее решение в четверг принял Преображенский суд Москвы.

Согласно вердикту, Бойко была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Журналистка была приговорена к принудительному выдворению за пределы РФ и штрафу в размере пяти тысяч рублей.

До выдворения Бойко разместят в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве, уточняет РИА Новости.

Украинская журналистка Бойко была задержана после проверки соблюдения норм миграционного законодательства РФ. Женщина признала себя виновной, она пояснила, что приехала в Россию как эксперт, чтобы принимать участие в телевизионных программах.

На Украине против Бойко возбуждено уголовное дело. Причиной для таких мер стала поддержка журналисткой Луганской и Донецкой народных республик, а также критика Бойко в адрес украинского президента Петра Порошенко.