В Госдуме назвали условие возвращения пива на российские стадионы

Москва, 13 декабря. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал условие возвращения пива на российские стадионы.

Дегтярев напомнил, что запрет пива на стадионах страны действует с января 2005 года. Однако его действие было приостановлено на период проведения в России чемпионата мира по футболу.

«Пиво на стадионах, как мы видим, во время чемпионата мира ни к каким эксцессам не привело, — констатировал председатель думского комитета. — Но потому, что тогда действовал паспорт болельщика».

Он отметил, что паспорт болельщика позволил не допустить на стадионы хулиганов, что предотвратило инциденты на трибунах. По мнению Дегтярева, необходимо ввести этот документ на постоянной основе.

«Как только его [паспорт болельщика] принимаем, все неблагонадежные отсекаются от стадиона, — подчеркнул парламентарий. — Тогда можно будет и говорить о пиве на стадионах».

Однако на данный момент Дегтярев считает вопрос о возвращении пива на российские стадионы преждевременным.