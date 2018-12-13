Источник рассказал о возвращении Аршавина в «Зенит»

Санкт-Петербург, 13 декабря. По информации Федерального агентства новостей, вопрос возвращения Андрея Аршавина в «Зенит» практически решен.

Бывший футболист сине-бело-голубых встречался с руководством петербургского клуба и дал принципиальное согласие на начало работы в структуре «Зенита» на административной должности. При этом, по словам источника, пока нет окончательного решения о том, какой именно пост займет Аршавин в своем родном клубе.

Отмечается, что обсуждались по меньшей мере три возможных варианта: пост советника президента «Зенита» Сергея Фурсенко, должность заместителя спортивного директора – как вместо занимающего аналогичную позицию Вячеслава Малафеева, так и в пару к нему. Сообщается, что Аршавин может приступить к работе после Нового года.

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2009 год, после чего перешел в лондонский «Арсенал» за 16,5 миллиона евро. В феврале 2012-го он перешел в родной клуб на правах аренды на полгода, а летом 2013-го вернулся в Петербург на постоянной основе и выступал за команду до лета 2015 года.

После непродолжительного выступления за «Кубань» Аршавин перешел в казахстанский «Кайрат», где и завершил карьеру осенью текущего года. За «Зенит» Аршавин провел 352 матча, забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. В составе команды он выиграл три чемпионата России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также неоднократно признавался лучшим футболистом страны. На его счету также 74 матча за сборную России, в которых он забил 17 голов и отдал 20 голевых передач.